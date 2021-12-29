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Кличко представил календарь на 2022 год с собранием своих оговорок

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Мэр Киева Виталий Кличко представил подписчикам своего Instagram календарь на 2022 год с коллекцией своих оговорок. Пост появился в аккаунте 28 декабря.

«Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже», — подписал политик пост с фото календаря.

На красной обложке календаря по центру размещено анимированное изображение улыбающегося Кличко в кожаной куртке. В одной руке у него мотоциклетный шлем, с другой стороны — ветка новогодней ели. В правом нижнем углу — изображение года, с которым мэр Киева накануне поздравил горожан — 2222, причем на месте второй двойки размещен елочный шар — как бы намек на ноль и верную дату.

«Пять, четыре, три… один. Счастья и здоровья всем!» — гласит поздравительная надпись на обложке.

За восемь часов пост собрал более 14,5 тыс. лайков. В комментариях подписчики отмечали самоиронию Кличко и способность смеяться над собой.

Накануне, 27 декабря, Виталий Кличко поздравил жителей Украины с 2220 годом. Осознав оговорку, мэр поздравил с 2222 годом.

2 декабря Виталий Кличко оговорился и заявил, что дороги города будут посыпать снегом во время снегопада. По его словам, «все службы уведомлены… то есть все подготовлены».

В ноябре киевский мэр порассуждал, каково быть президентом страны, и признался, что работа на посту главы государства — это «колоссальный вызов и каторга», а не привилегия, как думают многие.

В 2020-м Виталий Кличко издал сборник своих оговорок «Кто не слышал, тот увидит!». В книгу вошли 14 самых известных цитат мэра Киева. Тираж книги составил 3 тыс. экземпляров.

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