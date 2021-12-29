Новак раскрыл причины роста цен на газ в Европе

Рост цен на газ в Европе обусловлен отказами от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Он указал, что Евросоюз отдает предпочтение именно спотовым контрактам, которые реализуют заявки в скором времени. В то же время объединение не понимает ситуации, происходящей на рынке в среднесрочных и долгосрочных перспективах.

«Это стало причиной того, что летом 2021 года, когда нужно было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, поставляемый по спотовым контрактам, на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки», — поделился российский вице-премьер в беседе с РБК.

Новак пояснил, что СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, что и привело в итоге к дефициту голубого топлива в Европе и росту цен.

Кроме того, по его мнению, еще одной причиной роста цен стало падение добычи газа в Европе. Вице-премьер отметил, что старые месторождения, в основном шельфовые, истощаются и необходимы инвестиции, требующие господдержки и привлечения дешевого финансирования.

«Но что мы наблюдаем? Даются рекомендации банкам не финансировать традиционные углеводородные проекты, в том числе по добыче нефти и газа. Это приведет к тому, что будет еще больше дефицита на рынке», — предупредил он.

На возникновение газового кризиса повлияла и холодная зима 2020/21 года. По словам Новака, сократилось время для закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), что не позволило за летний период создать запасы газа в необходимом объеме.

Однако, как подчеркнул собеседник агентства, есть риски повторения холодной зимы и нехватки газа. Поэтому фьючерсные цены с поставкой именно в первом квартале 2022 года уже реагируют на них, и цены повышаются.

По мнению Новака, Европе надо иметь четкий прогноз топливно-энергетического баланса и по нему планировать в средне- и долгосрочной перспективах объемы потребления и поставок.

21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м.

24 декабря Новак заявил, что цена на газ в Европе в 2022 году будет держаться на высоком уровне. Он уточнил, что таков баланс спроса и предложения.

По словам председателя комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития Виктора Хайкова, одним из серьезных факторов роста цен на голубое топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых — это привело к дефициту данного ресурса.