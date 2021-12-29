Прямой эфир
Мир
Зеленский ввел санкции против оппозиционных телеканалов
Мир
Два человека погибли в результате взрыва в больнице на Украине
Общество
Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве на 13%
Мир
Во Франции зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса
Политика
Захарова рассказала о политкампании против Telegram в ФРГ
Мир
Глава МИД Великобритании и генсек НАТО обсудили ситуацию на Украине
Мир
Порошенко обвинил Зеленского в политическом преследовании из-за ненависти
Мир
Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
Мир
Госдеп США упрекнул Иран в затягивании переговоров по СВПД
Мир
МИД РФ отверг возможность возвращения к «железному занавесу» в отношениях с Западом
Сюжет:

Новак раскрыл причины роста цен на газ в Европе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост цен на газ в Европе обусловлен отказами от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Не в первый газ: почему цены на голубое топливо в ЕС бьют рекорды
Эксперты ждут новых максимумов выше $3000 за тысячу кубометров

Он указал, что Евросоюз отдает предпочтение именно спотовым контрактам, которые реализуют заявки в скором времени. В то же время объединение не понимает ситуации, происходящей на рынке в среднесрочных и долгосрочных перспективах.

«Это стало причиной того, что летом 2021 года, когда нужно было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, поставляемый по спотовым контрактам, на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки», — поделился российский вице-премьер в беседе с РБК.

Новак пояснил, что СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, что и привело в итоге к дефициту голубого топлива в Европе и росту цен.

Кроме того, по его мнению, еще одной причиной роста цен стало падение добычи газа в Европе. Вице-премьер отметил, что старые месторождения, в основном шельфовые, истощаются и необходимы инвестиции, требующие господдержки и привлечения дешевого финансирования.

«Но что мы наблюдаем? Даются рекомендации банкам не финансировать традиционные углеводородные проекты, в том числе по добыче нефти и газа. Это приведет к тому, что будет еще больше дефицита на рынке», — предупредил он.

На возникновение газового кризиса повлияла и холодная зима 2020/21 года. По словам Новака, сократилось время для закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), что не позволило за летний период создать запасы газа в необходимом объеме.

Однако, как подчеркнул собеседник агентства, есть риски повторения холодной зимы и нехватки газа. Поэтому фьючерсные цены с поставкой именно в первом квартале 2022 года уже реагируют на них, и цены повышаются.

По мнению Новака, Европе надо иметь четкий прогноз топливно-энергетического баланса и по нему планировать в средне- и долгосрочной перспективах объемы потребления и поставок.

21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м.

24 декабря Новак заявил, что цена на газ в Европе в 2022 году будет держаться на высоком уровне. Он уточнил, что таков баланс спроса и предложения.

По словам председателя комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития Виктора Хайкова, одним из серьезных факторов роста цен на голубое топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых — это привело к дефициту данного ресурса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021