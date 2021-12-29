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В Госдуме попросили проверить НКО на получение денег от Великобритании

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Как выяснили «Известия», первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил запрос на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко, в котором просит провести проверку информации о финансировании МИД Великобритании (Форин-офис) российских НКО.

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«Речь идет о создании и продвижении новых политических и общественных лидеров, формировании положительного восприятия их риторики среди россиян, подготовке изменений в образовании и активной работе с российской молодежью. На 34 проекта организациям из 17 регионов России было выделено более 1 млрд рублей до 2023 года, а также 81 млн на стипендиальную программу Chevening», — говорится в запросе, который имеется в распоряжении «Известий».

Также депутат сообщает, что особенно масштабно финансируются проекты, направленные на наращивание потенциала российских правозащитников, борьбу с пытками в тюрьмах и лоббирование закона о домашнем насилии. По его мнению, это делается для создания напряженности в обществе и роста протестных настроений. В числе городов, на которые выделен значительный бюджет, Андрей Луговой называет Москву, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск, Великий Новгород, Псков, Пензу, Екатеринбург, Челябинск, Йошкар-Олу, Пермь и Томск.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Явки и роли: в Госдуме просят проверить НКО на получение денег от Великобритании

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