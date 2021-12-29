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ПВО Сирии не стала вступать в бой с F-16 Израиля в момент посадки самолета ВКС России

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Военные ПВО Сирии не стали отвечать огнем по израильским истребителям F-16, которые нанесли ракетный удар по территории порта в Латакии, из-за российского военного самолета. В тот момент аппарат приземлялся на аэродроме Хмеймим, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев 28 декабря.

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«С 04:21 до 04:26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря без пересечения границы нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия», — сообщил он.

Журавлев уточнил, что портовая инфраструктура получила незначительный материальный ущерб, потерь и пострадавших среди военнослужащих нет. Силы ПВО Сирии не стали вступать в противовоздушный бой из-за находившегося в зоне поражения зенитных комплексов заходившего на посадку самолета военно-транспортной авиации ВКС России.

28 декабря ПВО Сирии отразила удар Израиля по торговому порту Латакия. Израильская атака поразила контейнерную площадку порта, что привело к пожару. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения об израильских ракетных ударах в районе сирийского морского порта.

22 декабря использование Израилем гражданских самолетов для прикрытия агрессии в Сирии назвали нарушением международных правил. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате. В частности, стороны призвали Израиль прекратить продолжающиеся военные нападения в Сирии.

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