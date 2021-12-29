Путин освободил Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина. Указ об этом подписан и вступил в силу 28 декабря.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — сказано в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.

Анатолий Якунин родился 11 февраля 1964 года в Орловской области. Окончил Высшую юридическую школу МВД России и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. С ноября 2019 года работал помощником директора ФСИН. 3 августа 2020 года он был назначен на должность замдиректора ведомства.

В ноябре 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены после информации о пытках заключенных. Врио начальника УФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин сообщал о возбуждении пяти уголовных дел и привлечении к дисциплинарной ответственности 11 человек.

23 декабря Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о пытках в колониях. По его словам, это проблема не только России, но и других стран. При расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций, отметил российский лидер.

20 декабря законопроект об ужесточении наказания за пытки был внесен в Госдуму. Документ вводит понятие «запугивание» и предлагает увеличить срок лишения свободы за пытки до 12 лет. Принуждение к даче показаний также будет приравниваться к пыткам.