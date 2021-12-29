Два человека умерли в Бурятии в результате распития антисептика

Следственное управление СК РФ по Республике Бурятия проводит проверку по факту смерти двух человек после употребления антисептика. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщается на сайте ведомства.

«27 декабря 2021 года около полудня в квартире одного из домов на улице Павлова города Улан-Удэ обнаружены тела 41-летнего мужчины и 37-летней женщины. Также внутри находились еще трое мужчин и женщина, которым потребовалась врачебная помощь в связи с отравлением суррогатами алкоголя», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной версии, в воскресенье вечером в квартире местного жителя собралась компания мужчин и женщин, занимавшихся бродяжничеством. Все присутствующие распивали алкоголь. Ночью они купили в ближайшем продуктовом магазине флаконы со спиртосодержащей жидкостью, предназначенной для дезинфекции, и, вернувшись в квартиру, стали употреблять антисептик внутрь. Утром все почувствовали недомогание и боли, спустя некоторое время два человека скончались, а остальные были отправлены в больницу с предварительным диагнозом «пищевое отравление антисептическим средством».

В настоящее время следователи изъяли в магазине всю аналогичную продукцию для проведения химических и санитарных исследований. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти скончавшихся. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.

Ранее, 22 декабря, в Ленинградской области четыре человека погибли, отравившись метанолом. По подозрению в сбыте метилового спирта погибшим был задержан безработный житель Лодейного Поля. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».