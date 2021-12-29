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Два человека умерли в Бурятии в результате распития антисептика

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Следственное управление СК РФ по Республике Бурятия проводит проверку по факту смерти двух человек после употребления антисептика. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщается на сайте ведомства.

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«27 декабря 2021 года около полудня в квартире одного из домов на улице Павлова города Улан-Удэ обнаружены тела 41-летнего мужчины и 37-летней женщины. Также внутри находились еще трое мужчин и женщина, которым потребовалась врачебная помощь в связи с отравлением суррогатами алкоголя», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной версии, в воскресенье вечером в квартире местного жителя собралась компания мужчин и женщин, занимавшихся бродяжничеством. Все присутствующие распивали алкоголь. Ночью они купили в ближайшем продуктовом магазине флаконы со спиртосодержащей жидкостью, предназначенной для дезинфекции, и, вернувшись в квартиру, стали употреблять антисептик внутрь. Утром все почувствовали недомогание и боли, спустя некоторое время два человека скончались, а остальные были отправлены в больницу с предварительным диагнозом «пищевое отравление антисептическим средством».

В настоящее время следователи изъяли в магазине всю аналогичную продукцию для проведения химических и санитарных исследований. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти скончавшихся. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.

Ранее, 22 декабря, в Ленинградской области четыре человека погибли, отравившись метанолом. По подозрению в сбыте метилового спирта погибшим был задержан безработный житель Лодейного Поля. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».

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