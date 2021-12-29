В ДТП с рейсовым автобусом под Самарой погиб один человек

В результате ДТП с рейсовым автобусом и легковой машиной на 1011-м км автодороги М-5 «Урал» в Сергиевском районе Самарской области погиб водитель автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД во вторник, 28 декабря.

При этом никто из 24 пассажиров автобуса в аварии не пострадал.

«Произошло столкновение легкового автомобиля «Нива» и автобуса MAN. В результате ДТП водитель автомобиля «Нива» скончался на месте. <…> Автобус следовал по маршруту Самара–Суходол», — передали в «РИА Новости».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

28 декабря в результате ДТП с тремя легковушками под Самарой погибли три человека, еще два пострадали. Авария произошла на 81-м км трассы Самара–Бугуруслан в районе села Федоровка.