Два человека погибли в результате взрыва в больнице на Украине

На Украине два человека погибли в результате взрыва в реанимационном отделении Косивской центральной районной больницы Ивано-Франковской области. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«В палате реанимационного отделения Косивской центральной районной больницы произошел взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека», — говорится в заявлении.

В настоящее время обстоятельства ЧП выясняются. На месте происшествия работают восемь бригад скорой помощи и представители регионального департамента здравоохранения.

Ранее в этот день врач-анестезиолог открыл стрельбу в больнице города Светлограда Ставропольского края. В результате инцидента никто не пострадал. Медик, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения пытался выяснить отношения с супругой, которая также является сотрудницей больницы.