Прямой эфир
Мир
Зеленский ввел санкции против оппозиционных телеканалов
Мир
Два человека погибли в результате взрыва в больнице на Украине
Общество
Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве на 13%
Мир
Во Франции зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса
Политика
Захарова рассказала о политкампании против Telegram в ФРГ
Мир
Глава МИД Великобритании и генсек НАТО обсудили ситуацию на Украине
Мир
Порошенко обвинил Зеленского в политическом преследовании из-за ненависти
Спорт
Матч молодежного ЧМ по хоккею США–Швейцария отменен из-за COVID-19
Мир
Госдеп США упрекнул Иран в затягивании переговоров по СВПД
Мир
МИД РФ отверг возможность возвращения к «железному занавесу» в отношениях с Западом

Верховный суд ликвидировал международный «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд России постановил ликвидировать международное общество «Мемориал»*, признанное иностранным агентом, во вторник, 28 декабря. Об этом из зала суда сообщил корреспондент «Известий».

Плохая память: что привело к ликвидации «Международного Мемориала»
Как закрытие НКО решением Верховного суда повлияет на работу по реабилитации жертв репрессий

«Суд постановил ликвидировать международную общественную организацию «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»* и ее структурные организации», — сказано в решении суда.

По словам адвоката общества Марии Эйсмонт, защита намерена обжаловать постановление.

Генпрокуратура выступила с требованием ликвидировать «Мемориал»* из-за систематического несоблюдения законов страны. Гособвинитель указала на то, что организация в ходе своей деятельности пытается реабилитировать нацистских преступников, дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства.

9 декабря президент России Владимир Путин выразил надежду на справедливый судебный процесс в отношении «Мемориала»*. При этом глава государства напомнил, что центр пытается защищать организации, которые признаны в РФ террористическими и экстремистскими.

11 ноября Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации организации «Мемориал». Инициатива объяснялась тем, что организация скрывала факт выполнения ею функции иноагента, из-за чего с 2019 года неоднократно привлекалась к административной ответственности. Московская прокуратура в иске о ликвидации организации указала, что правозащитный центр допускает оправдание деятельности сторонников террористических и экстремистских организаций.

В конце октября полковник в отставке Константин Кутуев заявил, что в «Мемориале»* давно пытаются приравнять коллаборационистов, воевавших за фашизм, к героям Великой Отечественной войны.

«Мемориал»* был включен в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.

* Признанная в России иностранным агентом организация.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021