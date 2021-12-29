Верховный суд ликвидировал международный «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах

Верховный суд России постановил ликвидировать международное общество «Мемориал»*, признанное иностранным агентом, во вторник, 28 декабря. Об этом из зала суда сообщил корреспондент «Известий».

«Суд постановил ликвидировать международную общественную организацию «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»* и ее структурные организации», — сказано в решении суда.

По словам адвоката общества Марии Эйсмонт, защита намерена обжаловать постановление.

Генпрокуратура выступила с требованием ликвидировать «Мемориал»* из-за систематического несоблюдения законов страны. Гособвинитель указала на то, что организация в ходе своей деятельности пытается реабилитировать нацистских преступников, дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства.

9 декабря президент России Владимир Путин выразил надежду на справедливый судебный процесс в отношении «Мемориала»*. При этом глава государства напомнил, что центр пытается защищать организации, которые признаны в РФ террористическими и экстремистскими.

11 ноября Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации организации «Мемориал». Инициатива объяснялась тем, что организация скрывала факт выполнения ею функции иноагента, из-за чего с 2019 года неоднократно привлекалась к административной ответственности. Московская прокуратура в иске о ликвидации организации указала, что правозащитный центр допускает оправдание деятельности сторонников террористических и экстремистских организаций.

В конце октября полковник в отставке Константин Кутуев заявил, что в «Мемориале»* давно пытаются приравнять коллаборационистов, воевавших за фашизм, к героям Великой Отечественной войны.

«Мемориал»* был включен в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.

* Признанная в России иностранным агентом организация.