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Глава МИД Украины назвал особенность переговоров с Путиным

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об особенной черте президента России Владимира Путина на переговорах — завершать их с договоренностью. Об этом он рассказал 28 декабря в беседе «РБК-Украина».

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«Нам в принципе не важно, какое количество участников будет, нам главное, чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта, что когда он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение. И опыт Парижского саммита 2019 года об этом говорит», — сказал Кулеба.

Ранее он заявлял, что Соединенные Штаты и НАТО не согласятся предоставить гарантии безопасности, которых требует Россия. Кулеба отметил, что в предложенных Москвой гарантиях безопасности присутствует «не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах — членах НАТО».

По его словам, принять такое требование в любой форме было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса.

27 декабря Министерство обороны России заявило о готовности приступить к переговорам с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности, о чем в ходе консультаций по проектам договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

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