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Госдеп США подтвердил дату переговоров по безопасности с Россией

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Переговоры между Россией и Соединенными Штатами по предложениям по гарантиям безопасности пройдут 10 января и будут посвящены озабоченностям обеих сторон. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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Он отметил, что Вашингтон полагается на потенциал этих переговоров в вопросе деэскалации на Украине.

«Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же… Будут области, где мы можем добиться прогресса и, я уверен, такие области, где мы не согласимся. Это — суть дипломатии. Как мы постоянно говорили, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал, по мере того как мы добиваемся деэскалации конфликтного потенциала на Украине и вокруг нее», — приводит слова Прайса «РИА Новости».

Представитель Госдепа также указал на то, что некоторые предложения России власти США считают неприемлемыми.

23 декабря Песков отметил, что переговоры по предложенным Россией гарантиям безопасности не затронут вопросы стратегической стабильности — существующего формата консультаций Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что приведут ли переговоры к новой встрече Путина и Байдена, будет зависеть от риторики американских коллег во время диалога.

В тот же день посол США в Москве Джон Салливан выразил готовность Соединенных Штатов совместно с НАТО взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности. При этом он отметил, что США на переговорах с РФ не пойдут на компромисс по вопросам отношений с союзниками по НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

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