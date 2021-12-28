Движение грузовиков ограничат на мосту на трассе Воткинск–Чайковский

В Воткинском районе Удмуртии на одной из трасс ограничат движение грузового транспорта. Приказ опубликовало министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Согласно документу, проезд большегрузов запретят на автодороге Воткинск–Чайковский на участке км 14+150 - км 14+230. Решение было принято из-за ненормативного состояния моста через реку Малая Вотка.

Ограничения продлятся до 30 ноября 2022 года и затронут машины массой более 15 т. В качестве объезда водителям предлагают воспользоваться трассой Сарапул – Воткинск, пишет Udm-info.ru.

Устранить дефекты на переправе и привести ее в нормативное состояние поручено АО «Удмуртавтодор».