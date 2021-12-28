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Колесо обозрения обновят в казанском парке аттракционов «Кырлай»

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В парке аттракционов «Кырлай» в Казани обновят колесо обозрения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила арт-директор парка Эльвира Хайрутдинова.

«Точная дата окончания работ пока неизвестна, однако к открытию нового сезона все работы по реставрации аттракциона будут завершены», — рассказал арт-директор.

Обновление также затронет другие аттракционы парка. Каких именно Хайрутдинова не уточнила, поскольку не захотела портить сюрприз посетителям «Кырлая».

В этом году сезон работы парка аттракционов завершился 4 октября. О дате начала нового сезона пока неизвестно.

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