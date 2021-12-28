Две первые ледовые переправы открыли в Татарстане

В Татарстане открыли движение по первым двум ледовым переправам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Первая зимняя дорога открылась на участке Зеленодольск – Нижние Вязовые. Она поможет сократить расстояние между населенными пунктами на 70 км. Толщина льда составляет от 30 до 35 см, выезжать на него разрешено автомобилям массой до 3,5 т, пишет InKazan.ru.

Въезд на зимник оборудован шлагбаумом и пропускным пунктом. На самой дороге установлены знаки. Отмечается, что для расчистки льда была закуплена спецтехника.

Вторая переправа организована через Каму от поселка Соколка (Мамадышский район) до поселка Новый Закамский (Нижнекамский район). Ее протяженность составляет 1,1 км, а ширина – 20 м. Допустимая масса транспорта также ограничена 3,5 т.