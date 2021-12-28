Прямой эфир
Мир
На Украине зарегистрировали заявление о госизмене Зеленского
Спорт
Россиянка Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам
Общество
Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве на 13%
Авто
Заммэра Москвы предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Авто
Acura выпустит первый в своей истории электромобиль
Мир
Глава МИД Великобритании и генсек НАТО обсудили ситуацию на Украине
Мир
Киев решил провести беседу с Netflix после скандала с образом украинки в сериале
Спорт
Матч молодежного ЧМ по хоккею США - Швейцария отменен из-за COVID-19
Экономика
Цены на газ в Европе опустились ниже $1200 за тысячу кубометров
Мир
МИД РФ отверг возможность возвращения к «железному занавесу» в отношениях с Западом

Автобус врезался в здание театра «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге во вторник, 28 декабря, во время спектакля в государственном театре «Приют комедианта», который располагается в историческое здание начала XIX века — Доме Таирова, произошло ДТП. В здание въехал автобус.

«Автобус въехал в здание, но, слава богу, никто не пострадал. Фасад тоже не особо сильно пострадал, был сбит фонарь. Стекла не разбились, пострадавших нет, зрители в этот момент были в зале, то есть на улице никого не было», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы театра.

В то же время пострадали несколько автомобилей, припаркованных рядом с театром.

Ранее в этот день на севере Москвы автомобиль BMW X5 врезался в столб на Бутырской улице. Пострадали три человека, находившиеся в иномарке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021