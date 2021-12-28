Автобус врезался в здание театра «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге во вторник, 28 декабря, во время спектакля в государственном театре «Приют комедианта», который располагается в историческое здание начала XIX века — Доме Таирова, произошло ДТП. В здание въехал автобус.

«Автобус въехал в здание, но, слава богу, никто не пострадал. Фасад тоже не особо сильно пострадал, был сбит фонарь. Стекла не разбились, пострадавших нет, зрители в этот момент были в зале, то есть на улице никого не было», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы театра.

В то же время пострадали несколько автомобилей, припаркованных рядом с театром.

Ранее в этот день на севере Москвы автомобиль BMW X5 врезался в столб на Бутырской улице. Пострадали три человека, находившиеся в иномарке.