Строительство нового водопровода завершили на Кегострове в Архангельске

На Кегострове в Архангельске завершили строительство водопровода, который заменит старые сооружения 1930-х годов. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Рожин, новый водопровод обеспечит чистой питьевой водой 1788 человек. Для местных жителей это стало долгожданным событием, отметил политик, так как новые водоочистные сооружения были возведены взамен старых, построенных в 1930-х годах.

Забор воды осуществляется из колодца, расположенного на береговой линии. Затем вода поступает в новое здание очистных сооружений, где проходит фильтрацию. Из резервуаров она попадает в сеть к потребителям.

Строительство нового водопровода велось в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».