В ЦПВС объяснили причину ненанесения удара ПВО Сирии по F-16 Израиля

Силы ПВО Сирии не открыли огонь по израильским истребителям F-16, которые нанесли ракетный удар по порту в Латакии, потому что в это время на аэродром «Хмеймим» садился российский военный самолет. Об этом сообщил во вторник, 28 декабря, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

«С 04:21 до 04:26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря, без пересечения границы, нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия. В результате израильского удара нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре», — отметил он.

Замруководителя ЦПВС также добавил, что сирийские силы ПВО не вступали в бой, поскольку в зоне их поражения в момент удара находился заходивший на посадку на аэродром «Хмеймим» самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ.

28 декабря ПВО Сирии отразила удар Израиля по торговому порту Латакия. Израильская атака поразила контейнерную площадку порта, что привело к пожару.

При этом пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения об израильских ракетных ударах в районе сирийского морского порта.

22 декабря использование Израилем гражданских самолетов для прикрытия агрессии в Сирии назвали нарушением международных правил. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате. В частности, стороны призвали Израиль прекратить продолжающиеся военные нападения в Сирии.