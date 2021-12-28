Прямой эфир
Мир
На Украине зарегистрировали заявление о госизмене Зеленского
Спорт
Россиянка Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам
Общество
Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве на 13%
Мир
Во Франции зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса
Авто
Acura выпустит первый в своей истории электромобиль
Мир
Глава МИД Великобритании и генсек НАТО обсудили ситуацию на Украине
Мир
Порошенко обвинил Зеленского в политическом преследовании из-за ненависти
Спорт
Матч молодежного ЧМ по хоккею США–Швейцария отменен из-за COVID-19
Экономика
Цены на газ в Европе опустились ниже $1200 за тысячу кубометров
Мир
МИД РФ отверг возможность возвращения к «железному занавесу» в отношениях с Западом

В ЦПВС объяснили причину ненанесения удара ПВО Сирии по F-16 Израиля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы ПВО Сирии не открыли огонь по израильским истребителям F-16, которые нанесли ракетный удар по порту в Латакии, потому что в это время на аэродром «Хмеймим» садился российский военный самолет. Об этом сообщил во вторник, 28 декабря, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

Вход через выход: Россия и Запад не могут договориться о КПП в Сирии
Через пропускные пункты в страну доставляют гуманитарную помощь

«С 04:21 до 04:26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря, без пересечения границы, нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия. В результате израильского удара нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре», — отметил он.

Замруководителя ЦПВС также добавил, что сирийские силы ПВО не вступали в бой, поскольку в зоне их поражения в момент удара находился заходивший на посадку на аэродром «Хмеймим» самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ.

28 декабря ПВО Сирии отразила удар Израиля по торговому порту Латакия. Израильская атака поразила контейнерную площадку порта, что привело к пожару.

При этом пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения об израильских ракетных ударах в районе сирийского морского порта.

22 декабря использование Израилем гражданских самолетов для прикрытия агрессии в Сирии назвали нарушением международных правил. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате. В частности, стороны призвали Израиль прекратить продолжающиеся военные нападения в Сирии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021