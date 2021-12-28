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Ростовский суд подтвердил арест возможного сторонника украинских неонацистов

Ростовский суд: арестован предполагаемый сторонник украинских неонацистов
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Егорлыкский районный суд Ростовской области арестовал на два месяца жителя региона Алексея Власенко, обвиняемого в подготовке к изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом 28 декабря сообщили журналистам в инстанции

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«Сегодня в 17:30 мск Власенко А. А. 1979 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ, Егорлыкским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — цитирует выдержку из сообщения ТАСС.

По словам источника в региональных правоохранительных органах, арестованный является сторонником запрещенной неонацистской группировки «М. К. У.». Собеседник отметил: Власенко был подписчиком одного из экстремистских Telegram-каналов, через него он получил знания, необходимые для изготовления взрывных веществ и устройств. Он приобрел их и хранил по месту жительства.

В воскресенье мужчину допросили в качестве подозреваемого по делу о подготовке к изготовлению взрывных устройств. Вину он не признал.

17 декабря в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Ростовской области сторонника украинской неонацистской группировки «М.К.У.», готовившего насильственную акцию в отношении журналиста. У задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

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