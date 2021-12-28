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Аппарат Хуснуллина оценил идею уменьшить нештрафуемый порог скорости

Аппарат Хуснуллина: нужна оценка вопроса снижения нештрафуемого порога скорости
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Для решения об изменении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч необходима комплексная оценка. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галлимулин.

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«Эта тема требует комплексной оценки всеми заинтересованными сторонами. Вопрос уже обсуждался на заседаниях правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения», — отметил Галлимулин в беседе с ТАСС.

Если появятся предложения по данному вопросу, то комиссия «обязательно их рассмотрит».

В тот же день заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что столичные власти передали федеральному правительству и в МВД инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости.

Главным приоритетом является человеческая жизнь, сказал Ликсутов. По этой причине московские власти рассчитывают, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом проблемы обеспечения безопасности.

Ранее, 15 октября, директор проектного бюро «УРБАН Стрит 14», автор канала «Здоровые города» Артем Герасименко выступил за отмену нештрафуемого порога превышения скорости в Москве. По его словам, столица России — единственный из мировых городов-лидеров, где сохраняется нештрафуемый порог в 20 км/ч. Он подчеркнул, что на европейских дорогах максимальный нештрафуемый порог — 5 км/ч, поэтому водители неукоснительно соблюдают скоростной режим, особенно в городах.

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