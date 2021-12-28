Власти Касимова не приняли работы по строительству скейт-площадки

Администрация города Касимов Рязанской области отказалась принимать работы по строительству новой скейт-площадки. Об этом сообщила зампред регионального правительства Анна Рослякова на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Скейт-площадка в Касимове не принята. Городские власти приняли правильное решение, результат не устраивает ни жителей, ни власть», — цитирует Рослякову РИА «7 новостей».

По данным агентства, строительство скейт-площадки началось в июле этого года. Стоимость реализации проекта оценивается в 2,22 млн рублей.

В ноябре строительство нового бетонного скейт-парка завершили в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Зону для скейтбординга обустроили на удаленном от домов расстоянии. Таким образом, площадка находится ближе к берегу Кубани, чем к жилой застройке.