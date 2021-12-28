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Президент Путин освободил генерал-лейтенанта Якунина от должности замдиректора ФСИН

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Президент России Владимир Путин освободил Анатолия Якунина от должности заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

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«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Причина увольнения в документе не указана, сам указ вступает в силу со дня его подписания.

Анатолий Якунин родился 11 февраля 1964 года в Орловской области, окончил Высшую юридическую школу МВД России и Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

С ноября 2019 года работал помощником директора ФСИН. 3 августа 2020 года он был назначен на должность замдиректора ведомства.

10 ноября 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены после появления данных о пытках в отношении заключенных. По словам врио начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, возбуждено пять уголовных дел, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

20 декабря законопроект об ужесточении наказания за пытки был внесен в Госдуму. Уточнялось, что документ вводит понятие «запугивание», а также предлагает увеличить срок лишения свободы за пытки до 12 лет. Принуждение к даче показаний также будет приравниваться к пыткам.

23 декабря Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о пытках в колониях. По его словам, это проблема не только России, но и других стран. При расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций, отметил российский лидер.

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