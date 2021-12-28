Президент Путин освободил генерал-лейтенанта Якунина от должности замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин освободил Анатолия Якунина от должности заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Причина увольнения в документе не указана, сам указ вступает в силу со дня его подписания.
Анатолий Якунин родился 11 февраля 1964 года в Орловской области, окончил Высшую юридическую школу МВД России и Российскую академию государственной службы при президенте РФ.
С ноября 2019 года работал помощником директора ФСИН. 3 августа 2020 года он был назначен на должность замдиректора ведомства.
10 ноября 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены после появления данных о пытках в отношении заключенных. По словам врио начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, возбуждено пять уголовных дел, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.
20 декабря законопроект об ужесточении наказания за пытки был внесен в Госдуму. Уточнялось, что документ вводит понятие «запугивание», а также предлагает увеличить срок лишения свободы за пытки до 12 лет. Принуждение к даче показаний также будет приравниваться к пыткам.
23 декабря Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о пытках в колониях. По его словам, это проблема не только России, но и других стран. При расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций, отметил российский лидер.