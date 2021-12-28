Глава МИД Великобритании и генсек НАТО обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели во вторник, 28 декабря, телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом британский министр иностранных дел сообщила в Twitter.

«Обсудила с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом агрессию России по отношению к Украине», — написала Трасс.

По словам главы ведомства, НАТО решительно поддерживает Украину, передает RT.

В заявлении отмечается, что «любой диалог должен строиться на полном уважении к суверенитету Украины».

Ранее в этот день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе беседы с главой бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и главой бюро международной политики Якубом Кумохом заявил, что Соединенные Штаты заверили союзников по НАТО в готовности поддержать их в связи с ситуацией вокруг Украины.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно документам, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.