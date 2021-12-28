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Соратники националиста Просвирнина представили свою версию его гибели

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Смертельное падение блогера-националиста Егора Просвирнина с четвертого этажа дома на Тверском бульваре в Москве не является ни самоубийством, ни убийством, это трагический несчастный случай. Об этом 28 декабря заявила редакция издания «Спутник и погром», главным редактором которого был Просвирнин.

По словам соратников умершего, последнюю неделю националист болел, страдал бессонницей и находился в «сумрачном состоянии духа», однако «ни о каком суициде не было и речи», планы на следующий год были «поистине масштабными».

В редакции сообщили, что в день своей смерти Просвирнин решил «заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем».

«В районе 12 часов дня произошла обычная бытовая ссора с супругой. Марина Просвирнина покинула квартиру в районе 15 часов дня, а Егор заперся изнутри. Еще через полтора часа Марине позвонил арендодатель и сообщил, что под балконом на Тверском бульваре лежит тело мужчины», — говорится в сообщении.

В издании отметили, что произошедшее не было убийством.

«Могло ли это быть убийством? Вся имеющаяся у нас информация указывает на то, что нет. <...> Несмотря на хаос и погром внутри, никаких свидетельств борьбы или насилия обнаружено не было. Во время осмотра места происшествия и изъятия техники в квартире присутствовал наш адвокат. Он также не обнаружил следов уголовного преступления», — заявила редакция.

В то же время, произошедшее с Просвирниным в издании не считают и самоубийством.

«Это был несчастный, трагический, чудовищный случай. Егор не планировал кончать жизнь самоубийством, а его смертельный полет с четвертого этажа дома на Тверской — это страшная, но случайность», — заключили соратники националиста.

Днем ранее голый мужчина выпал из окна с ножом в руке на Тверском бульваре в центре Москвы. Отмечалось, что он получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков. Позже корреспондент «Известий» сообщил с места происшествия, что погибшим оказался блогер-националист, основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин, которому было 35 лет.

По данным источника «Известий», незадолго до гибели Просвирнин вел себя неадекватно, соседям пришлось вызвать полицию. Жильцы дома слышали ссору мужчины с супругой и тещей. Однако после того как на вызов соседей приехали полицейские, родственники Просвирнина заявили, что претензий к блогеру у них нет. Сотрудники полиции уехали, а националист выгнал женщин из квартиры.

Источник добавил, что в момент гибели Просвирнин, вероятно, находился под воздействием наркотиков. Из его квартиры были изъяты неизвестные лекарственные препараты.

В 2017 году проект «Спутник и погром» наряду с другими информационными ресурсами националистического толка был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера. Позднее Роскомнадзор внес «Спутник и Погром» в список запрещенных сайтов.

В 2015 году Просвирнин оказался в поле зрения правоохранителей в рамках расследования уголовного дела по ч.1 статьи 282 УК РФ («Осуществление действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, публично или с использованием СМИ»).

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