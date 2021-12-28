Дело о покушении на убийство возбудили в отношении жителя Мценска

В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Мценска, которого подозревают в покушении на убийство сожительницы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, между 59-летним подозреваемым и его 36-летней сожительницей в ходе распития алкоголя произошла ссора. Мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений в область живота и спины, а затем вызвал полицию, пишет InfoOrel.ru.

Потерпевшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в декабре суд в Орловской области вынес обвинительный приговор 44-летнему мужчине, который на почве ревности убил свою сожительницу. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.