Педагог уличил отца 9-летней студентки в искажении ситуации с МГУ

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров заявил, что ситуация с девятилетней студенткой факультета психологии МГУ имени Ломоносова Алисой Тепляковой объясняется тем, что «заложенные мины начали взрываться».

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 28 декабря, специалист пояснил, что «заложенными минами» он назвал поведение отца девочки, который прежде всего руководствуется своими амбициями и искажает действительность.

«Заложенные мины еще летом и ранее при воспитании ребенка сейчас начали взрываться. Это уже надо было предвидеть <…>. Потому что отец, как и другие отцы, хочет реализации модели собственной, которую он сконструировал», — разъяснил заслуженный учитель.

По мнению Снегурова, Тепляков может раздувать проблемы, мешая четко увидеть их и смещая акценты. Снегуров отметил, что педагоги вуза могли бы разобраться с девочкой на профессиональном уровне, однако сделать это им не позволяет отец юной студентки, который «хочет не просто рекомендовать что-то и присутствовать на экзамене, но еще и наставлять педагогов».

В этой связи, подчеркнул заслуженный учитель России, нет ничего удивительного в том, что Евгений Тепляков не согласен с оценками дочери и «считает, что окружающий мир враждебен им».

Снегуров указал на то, что первые полгода обучения в университетах студенты испытывают стресс, особенно во время первой сессии. Из-за того, что у Алисы «на плечах и так тяжесть взаимоотношений со своими родственниками», то, что с ней происходит, следует отделять от того, что связано с другими студентами.

Как сообщает РЕН ТВ, Евгений Тепляков раскритиковал предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова приостановить обучение дочери в вузе. Он также выразил желание, чтобы комиссия по этике дала оценку действиям члена СПЧ, пишет «Федеральное агентство новостей».

26 декабря стало известно, что Асмолов направил письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и Львовой-Беловой с просьбой приостановить «опасный социально-психологический эксперимент».

Как пишет RT, ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова учтет мнение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Асмолова, рекомендовавшего приостановить обучение в МГУ девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

21 декабря девочка сдавала предмет «введение в психологию». По некоторым данным, она неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории до объявления оценки. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец «устроил скандал» и напал на завкафедрой.

В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать, уточняет Life.ru.