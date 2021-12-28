Захарова пожелала всем мира и любви в наступающем году

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала в наступающем году всем мира. Об этом дипломат сказала 28 декабря телеканалу «БелРос».

«Всегда в первую очередь — мир, мирное небо. Не пустые слова, как говорила моя бабушка», — заявила она в беседе с журналистом.

По словам Захаровой, ее бабушка считала, что здоровье, счастье и любовь можно исправить. Дипломат также пожелала всем любви ко всем и к миру.

Как продолжила представитель МИДа, одним из главных итогов уходящего года стало восстановление жизни, которая «чуть не рухнула» в 2020 году из-за пандемии.

«Исходя из своего ощущения, двадцать первый год прошел под знаком восстановления», — поделилась Захарова.

Президент России Владимир Путин 26 декабря пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать поздравление президента.

Ранее, 25 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин встретит Новый год в компании родных и близких. По словам представителя Кремля, рождественская неделя у Путина пройдет частично в рабочем режиме. Он добавил, что российский лидер редко проводит это время полностью «как новогодние праздники».

23 декабря Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году. По словам президента, для счастья в новом году требуется реализация грандиозных планов, на которые уже выделяются большие средства. Он подчеркнул, что смысл его работы в том, чтобы жизнь людей стала лучше.