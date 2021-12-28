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В Великобритании выявили за сутки более 129 тыс. случаев коронавируса

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В Великобритании за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 129 471 человека. Об этом свидетельствуют данные британского правительства на вторник, 28 декабря.

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Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Соединенном Королевстве достигло 12 338 676.

За прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 18 человек, в результате общее число умерших от этого заболевания в Британии составило 148 021.

В этот же день в британском минздраве сообщили, что с 30 ноября в Великобритании на фоне распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон» введут ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественном транспорте, передает RT.

26 декабря сообщалось, что на сегодняшний момент в 184 странах мира сделали более 8,95 млрд прививок от коронавируса. На каждые 100 человек приходится около 116 доз, сообщается на сайте kp.ru. В среднем ежедневно в мире делают более 43,4 млн прививок от COVID-19.

24 декабря президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия COVID-19 не отступила, число ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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