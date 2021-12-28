Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве на 13%

В Москве улучшается ситуация с коронавирусом, за последние пять недель заболеваемость снизилась на 13%. Об этом 28 декабря сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Пока у нас пауза, пока ситуация улучшается. Количество заболеваний за последние пять недель рекордно уменьшилось на 13%», — сказал он в интервью телеканалу «ТВ Центр».

Ранее в этот день градоначальник заявил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве, в том числе из-за штамма коронавируса «Омикрон», будут вводиться только точечные ограничения. По его словам, соответствующие решения будут приниматься исходя из ситуации, но город будет работать.

Тогда же глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. По ее словам, показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тыс. населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей.

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