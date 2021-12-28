Россиянка Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам

Российская шахматистка Александра Костенюк во вторник, 28 декабря, впервые стала победителем чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в Польше.

В заключительный день турнира по рапиду она сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии, Бибисарой Асаубаевой из Казахстана и соотечественницей Екатериной Лагно.

В активе 37-летней россиянки девять очков. Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам. Ранее она трижды становилась вице-чемпионкой мира в этом виде спорта.

20 ноября женская сборная России по шахматам в матче восьмого тура командного чемпионата Европы в Словении обыграла соперниц из Украины и в седьмой раз стала победителем соревнований.

Россиянки завершили финальную встречу со счетом 3:1. Екатерина Лагно обыграла Юлию Осьмак, Алина Кашлинская — Инну Гапоненко. Партии между Александрой Горячкиной и Анной Музычук, Полиной Шуваловой и Наталией Буксой завершились ничьей.

Сборная РФ выиграла восьмой матч подряд и обеспечила себе победу за тур до окончания чемпионата.