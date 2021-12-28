Электрички задерживаются на Казанском направлении из-за травмированного человека

Поезда курсируют с опозданием на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области после остановки состава на участке Перово–Люберцы-1 из-за травмированного человека. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали во вторник, 28 декабря.

«Сегодня в 18:43 на участке Перово–Люберцы-1 совершил незапланированную остановку поезд №7044 Москва–Рязань из-за травмирования человека, по предварительной информации, переходившего пути в неположенном месте. На период оказания помощи в пути задерживается несколько поездов в область», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

МЖД призвала граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Также в этот день сообщалось, что поезда Центральной пригородной пассажирской компании будут курсировать в предпраздничные и праздничные дни по новогоднему графику. Для удобства жителей и гостей Московского региона будут введены дополнительные составы, пишет РИАМО.

Ранее, 7 октября, мужчина погиб под колесами электропоезда в Москве, еще один пострадал. Инцидент произошел в районе станции «Серп и Молот» Горьковского направления МЖД.