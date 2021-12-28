«Газпром» представил проект небоскреба «Лахта Центр 3» высотой 555 м в Петербурге

«Газпром» обсуждает с властями Санкт-Петербурга строительство небоскреба «Лахта Центр 3» высотой 555 м. Об этом 28 декабря сообщил пресс-центр компании.

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг «Лахта Центра» представлена концепция третьего небоскреба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» отметили, что архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения, форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов.

Согласно концепции, высота башни составит 555 м (108 уровней), площадь — порядка 179 тыс. кв. м. В трехуровневом стилобате будут размещены служебные помещения и автостоянка. Высота самого верхнего уровня составит 453 м, на нем разместится обзорная галерея.

Ранее, 25 мая, «Газпром» предложил построить в Санкт-Петербурге небоскреб «Лахта Центр 2». Отмечалось, что он станет вторым по высоте в мире, а также абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа.

Самым высоким зданием в мире является небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае высотой 828 м.