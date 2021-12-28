Прямой эфир
Мир
На Украине зарегистрировали заявление о госизмене Зеленского
Спорт
Йоханнес Клебо выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»
Общество
Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве на 13%
Авто
Заммэра Москвы предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Авто
Acura выпустит первый в своей истории электромобиль
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Мир
Киев решил провести беседу с Netflix после скандала с образом украинки в сериале
Экономика
Самолет МС-21 с иностранным крылом и двигателем получил сертификат типа
Экономика
Цены на газ в Европе опустились ниже $1200 за тысячу кубометров
Мир
МИД РФ отверг возможность возвращения к «железному занавесу» в отношениях с Западом
Сюжет:

Собянин оценил вероятность новых ограничений из-за штамма «Омикрон»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Москвы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут вводить только точечные ограничения, в том числе из-за штамма коронавируса «Омикрон». Соответствующие решения будут приниматься, исходя из ситуации, но город будет работать, заявил 28 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

Омикронный номер: «Спутник V» способен остановить новый штамм
Об эффективности российской вакцины Владимир Путин рассказал на неформальном саммите СНГ

По его словам, столица занимается подготовкой к новой возможной волне коронавируса.

«Если «Омикрон» придет в Москву, мы, как и прежде, будем делать минимальные, точечные ограничения, чтобы не нарушать ритм города», — отметил он в эфире телеканала «ТВ Центр».

Помимо этого, мэр напомнил, что Москва за два года пандемии адаптировалась и живет нормальной жизнью, несмотря на пандемию, поэтому можно строить планы и после новогодних каникул.

«Экономика живет нормальной жизнью, все отрасли работают, транспорт работает, и образование, здравоохранение, социальная помощь, и строительство жилья, и промышленные предприятия, инвестиции, всё работает. Поэтому стройте жизнь так, как вы ее обычно строите», — добавил он.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что после празднования Нового года эпидемиологическая ситуация в РФ может ухудшиться. В частности, она отметила, что возможно более интенсивное распространение штамма «Омикрон».

Кроме того, она указала, что данный вариант коронавируса из-за своей высокой заразности может стать причиной перегрузки системы здравоохранения.

По ее словам, невакцинированные от коронавируса тяжелее переносят инфекцию при этом штамме.

В этот же день премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что во время празднования Нового года система здравоохранения в РФ должна работать бесперебойно. Он указал, что каникулы — это возможность сделать прививку от коронавируса или пройти ревакцинацию.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021