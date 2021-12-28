Собянин оценил вероятность новых ограничений из-за штамма «Омикрон»

Власти Москвы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут вводить только точечные ограничения, в том числе из-за штамма коронавируса «Омикрон». Соответствующие решения будут приниматься, исходя из ситуации, но город будет работать, заявил 28 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, столица занимается подготовкой к новой возможной волне коронавируса.

«Если «Омикрон» придет в Москву, мы, как и прежде, будем делать минимальные, точечные ограничения, чтобы не нарушать ритм города», — отметил он в эфире телеканала «ТВ Центр».

Помимо этого, мэр напомнил, что Москва за два года пандемии адаптировалась и живет нормальной жизнью, несмотря на пандемию, поэтому можно строить планы и после новогодних каникул.

«Экономика живет нормальной жизнью, все отрасли работают, транспорт работает, и образование, здравоохранение, социальная помощь, и строительство жилья, и промышленные предприятия, инвестиции, всё работает. Поэтому стройте жизнь так, как вы ее обычно строите», — добавил он.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что после празднования Нового года эпидемиологическая ситуация в РФ может ухудшиться. В частности, она отметила, что возможно более интенсивное распространение штамма «Омикрон».

Кроме того, она указала, что данный вариант коронавируса из-за своей высокой заразности может стать причиной перегрузки системы здравоохранения.

По ее словам, невакцинированные от коронавируса тяжелее переносят инфекцию при этом штамме.

В этот же день премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что во время празднования Нового года система здравоохранения в РФ должна работать бесперебойно. Он указал, что каникулы — это возможность сделать прививку от коронавируса или пройти ревакцинацию.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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