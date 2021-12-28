Глава Роспотребнадзора Попова не исключила ухудшения ситуации по COVID-19 после праздников

В России после праздничных дней возможно ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом 28 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «Омикрон», безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации [по коронавирусу] после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, и я прошу на это обратить особое внимание», — сказала она на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу, добавив, в дни праздников специалисты Роспотребнадзора будут работать в усиленном режиме.

Также Попова призвала регионы в новогодние праздники обратить внимание на организацию мероприятий и недопустимость скопления людей.

«В ряде субъектов запланированы праздничные мероприятия. Но для того чтобы они прошли без дальнейших осложнений, и в первую очередь эпидемических, я хочу попросить обратить пристальное внимание на организацию этих мероприятий. Недопустимо, когда у входа образуются большие очереди, большие скопления людей, когда не хватает людей в гардеробах, а сегодня это требует дополнительных усилий», — отметила глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что работу необходимо организовать таким образом, чтобы не омрачать праздник россиянам и не создавать дополнительных рисков для инфицирования.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что во время новогодних праздников система здравоохранения в стране должна работать бесперебойно. Он также отметил, что каникулы — это возможность сделать прививку от коронавируса или пройти ревакцинацию.

Тогда же микробиолог Константин Северинов поделился с «Известиями» мнением, что новый штамм коронавируса «Омикрон» в России после Нового года вытеснит «Дельту», как это произошло в Великобритании и США. По словам специалиста, на сегодняшний день в этих странах более 70% новых случаев вызваны «Омикроном».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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