Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 28 декабря.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — отмечается в документе на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Анатолий Якунин родился 11 февраля 1964 года в Орловской области, окончил Высшую юридическую школу МВД России и Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

С ноября 2019 года работал помощником директора ФСИН. 3 августа 2020 года он был назначен на должность замдиректора ведомства.

Ранее, 10 ноября, 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены после появления данных о пытках в отношении заключенных. По словам врио начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, возбуждено пять уголовных дел, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

23 декабря Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о пытках в колониях. По его словам, это проблема не только России, но и других стран. При расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций, отметил российский лидер.

20 декабря законопроект об ужесточении наказания за пытки был внесен в Госдуму. Уточнялось, что документ вводит понятие «запугивание», а также предлагает увеличить срок лишения свободы за пытки до 12 лет. Принуждение к даче показаний также будет приравниваться к пыткам.