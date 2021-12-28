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Мать с сыном погибли от отравления угарным газом под Иваново

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Три человека отравились угарным газом в Ивановской области, двое скончались. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила на своем сайте прокуратура региона.

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«По предварительным данным, в одной из квартир дома на улице Новая в деревне Сабиново Лежневского района семья отравилась угарным газом», — отметили в ведомстве.

Погибли женщина и ее сын. Мужчина госпитализирован.

Районная прокуратура по поручению прокуратуры области начала проверку в отношении ООО «Энергетик», ООО «Лежневская управляющая компания» и АО «Газпром газораспределение Иваново». Они специализируются на обслуживании дымоходов и систем вентиляции.

По ее итогам дадут оценку соблюдения законодательства при обслуживании газового оборудования.

Накануне четыре человека умерли от отравления угарным газом под Пензой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

В этот же день в Татарстане двое несовершеннолетних детей отравились угарным газом в квартире, их госпитализировали.

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