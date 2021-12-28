Стало известно о возвращении Бритни Спирс к работе

Звезда американской поп-сцены Бритни Спирс планирует в 2022 году вернуться к концертной деятельности и изучает предложения. Об этом 28 декабря сообщил на своем сайте журнал Entertainment Tonight со ссылкой на осведомленные источники.

По его словам, уже несколько организаторов выступлений обратились к артистке с разными предложениями. Певица намерена «самостоятельно принимать решения как в личной жизни, так и в карьере».

«Теперь Бритни сама принимает решения, и она хочет расширить свой профессиональный кругозор. Она просто ждет подходящее время для этого», — уточнил он.

Советчиком певицы станет ее жених Сэм Асгари, «всячески поддерживающий ее».

«Дела у них как у пары идут очень гладко и стабильно, и, во всяком случае, их отношения стали еще крепче с момента помолвки», — отметил источник.

В конце ноября Спирс сообщила, что впервые после прекращения 13-летнего опекунства отца над ней приняла участие в съемках нового фильма, картина получила название «Идол». Деталями готовящегося проекта артистка делиться не стала.

Также в ноябре она рассказала о своей жизни после прекращения опекунства над ней. По словам певицы, она теперь радуется мелочам жизни, например, возможности иметь ключи от автомобиля, владеть банковской картой или покупать свечи.

13 ноября суд в американском Лос-Анджелесе официально освободил Бритни Спирс от опекунства ее отца Джейми Спирса. Уточнялось, что контроль за финансами певицы временно передан профессиональному аудитору Джону Забелу, который также сохранит за собой право выполнять планирование наследства и передавать внешние активы в существующий траст Спирс. Состояние исполнительницы оценивается в $60 млн.