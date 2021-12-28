Диетолог назвал самое подходящее время для начала новогоднего застолья

Врач-диетолог Александр Андреев рассказал, во сколько лучше всего садиться за стол в Новый год.

В беседе с Life.ru во вторник, 28 декабря, специалист отметил, что нет ничего страшного в том, чтобы в виде исключения нарушить режим ради новогоднего застолья, это не принесет вреда здоровью.

Эксперт уточнил, что в салаты лучше всего добавить меньше майонеза или заменить его на растительное масло, если такая заправка уместна. Это поможет избежать тяжести в желудке и изжоги. Основным блюдом можно выбрать запеченную в духовке курицу, в мясе которой не будет канцерогенов, поскольку ее не жарили, отмечает телеканал «360».

Андреев добавил, что в обычные дни лучше всего ужинать за три часа до сна, чтобы желудок успел переварить пищу. В Новый год допустимо принимать пищу и употреблять алкоголь в 22:00 или 23:00, пишет RT.

Ранее 28 декабря главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал картофельное пюре лучшей закуской к алкогольным напиткам. По словам Брюна, лучше всего закусывать алкоголь картофельным пюре, поскольку картошка является неким абсорбентом, благодаря которому алкоголь медленно всасывается в кровь.