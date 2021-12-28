Очевидцы сообщили о массовой драке в Махачкале

Массовая драка произошла в дагестанской Махачкале. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в соцсетях очевидцы.

Они также опубликовали видео инцидента. На кадрах видно, что на место уже прибыли сотрудники полиции.

По словам пользователей Сети, конфликт произошел на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгата.

Ранее, 15 декабря, в магазине «Пятерочка» на северо-востоке Москвы произошла массовая драка. Трое неизвестных зашли в магазин и попытались украсть товар, однако их остановили охранники. Завязался конфликт, который перерос в драку. В перепалку вмешался один из покупателей, которого с многочисленными ушибами госпитализировали. Подозреваемых задержала полиция.