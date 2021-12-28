Заммэра Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км/ч

Столичные власти передали федеральному правительству и в МВД инициативу о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом 28 декабря сообщил заммэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», — сказал он в интервью РБК.

Заммэра отметил, что сейчас вокруг этого предложения ведутся активные дискуссии. Однако он выразил уверенность, что подобные меры приведут к снижению количества ДТП на 35%.

Инициатива не затрагивает движение за чертой города: там, по мнению Ликсутова, можно оставить нештрафуемый порог в 20 км/ч.

Ранее, 15 октября, директор проектного бюро «УРБАН Стрит 14», автор канала «Здоровые города» Артем Герасименко выступил за отмену нештрафуемого порога превышения скорости в Москве. По его словам, столица России — единственный из мировых городов-лидеров, где сохраняется нештрафуемый порог в 20 км/ч. Он подчеркнул, что на европейских дорогах максимальный нештрафуемый порог — 5 км/ч, поэтому водители неукоснительно соблюдают скоростной режим, особенно в городах.