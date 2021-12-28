На Украине зарегистрировали заявление о госизмене Зеленского

На Украине зарегистрировали заявление о государственной измене и финансировании терроризма президентом республики Владимиром Зеленским. Обращение от депутатов партии бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» поступило в Госбюро расследований (ГБР), офис генпрокурора и Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила во вторник, 28 декабря, сопредседатель фракции в Верховной раде Ирина Геращенко.

«О чем идет речь в этом заявлении? На самом деле, Украина сегодня оказалась в условиях энергетического кризиса, довела до него нынешняя власть. И мы видим, что сегодня команда Зеленского начала свою бурную деятельность с возвращения закупок электроэнергии из РФ и Беларуси. Также вернули закупку угля. Уголь из РФ – украденный на украинских экспроприированных оккупационным режимом шахтах на оккупированных территориях (речь идет о самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках. — Ред.)», – цитирует Геращенко сайт «Европейской солидарности».

В партии считают, что эти изменения разрушили энергетическую независимость страны. О том, что с инициативой провести расследование в отношении президента Украины выступил его предшественник на посту Петр Порошенко стало известно 21 декабря. Депутаты «Европейской солидарности» подали соответствующее заявление 23 декабря.

Утверждается, что компания по производству электрической и тепловой энергии «Центрэнерго» перешла на российский уголь в интересах олигарха Игоря Коломойского. Минимум 1,5 млн тонн угля (преимущественно российского происхождения) перепродали «Центрэнерго» фирмы, связанные с миллиардером. Об этом пишет портал bihus.info, ссылаясь на сюжет «Коломойский.ру» программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

Во время выборов на Украине в 2019 Порошенко называл своего оппонента актера Владимира Зеленского «марионеткой» Коломойского. Он ссылался на то, что главный телепроект комика - студия «Квартал 95» - выходит в эфире телеканала «1+1», который принадлежит бизнесмену. Там же транслировался сериал «Слуга народа», принесший Зеленскому популярность. Именно «1+1» в ночь на 1 января отодвинул новогоднюю речь президента, выпустив обращение Зеленского, который поздравил народ с праздником и объявил о старте своей избирательной кампании.

Зеленский при этом утверждал, что его отношения с медиамагнатом никогда не выходили за рамки профессиональных. По словам президента, он познакомился с Коломойским «на каком-то празднике», а на телеканал «1+1» перешел после того как «физически» не смог работать на канале «Интер» из-за вмешательства руководства в редакционную политику.