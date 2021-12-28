Регионы Черноземья получат на ремонт школ более 5,6 млрд рублей

Регионы Черноземья в ближайшие два года получат более 5,6 млрд рублей на ремонт и оснащение школ. Распоряжение о распределении субсидий на эти цели подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Наибольшую сумму из черноземных регионов получит Курская область — 1,15 млрд рублей. Белгородской области выделили 1,09 млрд рублей, Воронежской — 468,23 млн рублей, Липецкой — 194 млн рублей, Орловской — 51,5 млн рублей, пишет ИА «Абирег».

«Деньги пойдут на капремонт школ и их оснащение современным оборудованием. Прекрасная поддержка вдобавок к той, что мы выделяем ежегодно из областного бюджета, в том числе по областной адресной инвестпрограмме, в результативности которой я убедил всех своих коллег в правительстве региона и, надеюсь, всех воронежцев», — прокомментировал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Перечень первоочередных объектов образования, нуждающихся в ремонте, был сформирован на основе заявок регионов. Федеральные субсидии на эти цели выделяются на принципах софинансирования.

Ранее 28 декабря стало известно, что 1,5 млрд рублей на ремонт школ получит Псковская область. В целом в ближайшие два года на капремонт и оснащение школ страны современным оборудованием будет направлено более 91,6 млрд рублей. За счет этих средств обновят более 2 тыс. учебных заведений.