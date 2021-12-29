Назван срок получения Минпромторгом первой заявки на СПИК по электрокарам

Первую заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК) по электрокарам ожидают в Минпромторге России в январе. Об этом декабря рассказал журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

«Сначала это будет SKD с последующим углублением локализации, но в электротранспорте немного проще организация производства и компонентов. Там нет двигателя внутреннего сгорания, механической или автоматической коробки, задних мостов», — отметил министр.

По его словам, с другой стороны в производстве электромобилей есть сложности с точки зрения емкости батарей. Будущее за теми, кто изобретет батарею с большей емкостью хранения электричества, чем есть у конкурентов.

«На начальном этапе добавленная стоимость внутри страны, какая бы она ни была с точки зрения коэффициента локализации электромобилей, будет плюсом для экономики. Это новые рабочие места, это налоги», — добавил Мантуров.

Он добавил, что если завозить готовые электромобили из других стран, то компетенций не добавляется, не развиваются специальности. Продукция просто закупается.

Максимум, что можно научиться в данном случае, это только научиться обслуживать электрокары, заключил Мантуров.

В сентябре сообщалось, что Минпромторг подготовил проект постановления о 25-процентной скидке на покупку электромобилей по программе льготного автокредитования и лизинга. Ее можно будет получить со следующего года.

2 августа Мантуров рассказал о расчете ведомства на то, что 10% всех производимых в России автомобилей к 2030 году будут электрическими. Он также напомнил, что в сегменте легкового транспорта свои разработки уже представили КамАЗ и компания «Зетта», которая планирует запустить серийное производство уже в этом году.

В августе стало известно, что АвтоВАЗ планирует запустить производство электромобилей Lada в 2027–2028 годах. Эти планы завод будет обсуждать с правительством РФ.