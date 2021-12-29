Прямой эфир
Авто
Минпромторг спрогнозировал снижение темпов роста цен на автомобили
Общество
Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
Армия
Источник анонсировал заступление на боевое дежурство ЗРС С-550
Мир
В бундестаге заявили о кризисе в правительстве Германии из-за СП-2
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег с помощью новогодних розыгрышей
Мир
Посол России в ФРГ раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине
Наука
В России создали тест на выявление необходимости ревакцинации
Мир
Авианосец США останется в Средиземном море из-за ситуации с Украиной
Общество
Дуров возглавил рейтинг Forbes среди разбогатевших в 2021 году россиян
Общество
Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению беременных и рожениц с COVID

Назван срок получения Минпромторгом первой заявки на СПИК по электрокарам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первую заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК) по электрокарам ожидают в Минпромторге России в январе. Об этом декабря рассказал журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

Осилит едущий: с экотранспорта предложили брать плату за проезд по всем дорогам
Какие источники наполнения дорожных фондов прорабатывают в правительстве

«Сначала это будет SKD с последующим углублением локализации, но в электротранспорте немного проще организация производства и компонентов. Там нет двигателя внутреннего сгорания, механической или автоматической коробки, задних мостов», — отметил министр.

По его словам, с другой стороны в производстве электромобилей есть сложности с точки зрения емкости батарей. Будущее за теми, кто изобретет батарею с большей емкостью хранения электричества, чем есть у конкурентов.

«На начальном этапе добавленная стоимость внутри страны, какая бы она ни была с точки зрения коэффициента локализации электромобилей, будет плюсом для экономики. Это новые рабочие места, это налоги», — добавил Мантуров.

Он добавил, что если завозить готовые электромобили из других стран, то компетенций не добавляется, не развиваются специальности. Продукция просто закупается.

Максимум, что можно научиться в данном случае, это только научиться обслуживать электрокары, заключил Мантуров.

В сентябре сообщалось, что Минпромторг подготовил проект постановления о 25-процентной скидке на покупку электромобилей по программе льготного автокредитования и лизинга. Ее можно будет получить со следующего года.

2 августа Мантуров рассказал о расчете ведомства на то, что 10% всех производимых в России автомобилей к 2030 году будут электрическими. Он также напомнил, что в сегменте легкового транспорта свои разработки уже представили КамАЗ и компания «Зетта», которая планирует запустить серийное производство уже в этом году.

В августе стало известно, что АвтоВАЗ планирует запустить производство электромобилей Lada в 2027–2028 годах. Эти планы завод будет обсуждать с правительством РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021