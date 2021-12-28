«Газпром» представил проект небоскреба «Лахта Центр 3»

Компания «Газпром» презентовала концепцию третьего высотного здания в комплексе «Лахта Центр», а также концепцию подсветки Санкт-Петербургской телебашни. Подробности архитектурного замысла были раскрыты в пресс-релизе, опубликованном 28 декабря на сайте холдинга.

«Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов» — таким образом пресс-служба описала основные элементы небоскреба, который хотят построить на побережье Финского залива.

Стало известно, что 28 декабря компания представила данный проект властям Петербурга. Отмечается, что Смольный и руководство компании проведут переговоры для согласования данных градостроительных инициатив.

Кроме того, высота башни составит 555 м, а площадь сооружения — 179 тыс. кв. м, рассказали в «Газпроме».

Высота потолка на верхнем этаже (уровне) башни, на котором будет расположена обзорная галерея, составит 453 м.

Также здание будет оборудовано автостоянкой и рядом служебных помещений.

При этом в холдинге сообщили, как будет выглядеть новая подсветка Петербургской телебашни, расположенной на Аптекарском острове.

«Кинетический медиафасад общей площадью 14,568 тыс. кв. м будет создавать эффект «живого» объекта за счет совместной работы движущихся отражающих элементов и меняющих цвет светодиодов», — добавили в пресс-службе.

Инновационный общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» — центральный офис компании «Газпром», общая площадь комплекса — 570 тыс. кв. м.

Башня «Лахта Центра» — самое высокое здание Европы, самый северный небоскреб в мире, была построена в 2018 году.

Высотное здание получило в 2021 году премию в номинациях: «Лучшее высотное здание Европы», «Строительство высотных зданий», «Лучшее здание высотой более 400 метров», «Фасады высотных зданий» в рамках конкурса, проводимого Международным советом по высотному строительству и городской среде (CTBUH).

25 мая 2021 года компания представила концепцию второй башни «Лахта Центра» на Межведомственном совете по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром». Отмечалось, что высота небоскреба составит 703 м, а площадь — 220 тыс. кв. м.

Высотка станет второй по высоте в мире, в здании будет 150 этажей.