Прямой эфир
Спорт
Йоханнес Клебо выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»
Общество
Систему Face Pay планируют запустить на МЦК и МЦД в 2022 году
Авто
Заммэра Москвы предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Авто
Acura выпустит первый в своей истории электромобиль
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Мир
Киев решил провести беседу с Netflix после скандала с образом украинки в сериале
Экономика
Самолет МС-21 с иностранным крылом и двигателем получил сертификат типа
Экономика
Цены на газ в Европе опустились ниже $1200 за тысячу кубометров
Экономика
Первый полет самолета «Байкал» перенесли на 2022 год
Общество
Правительство выделит 128 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам

«Газпром» представил проект небоскреба «Лахта Центр 3»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Газпром» презентовала концепцию третьего высотного здания в комплексе «Лахта Центр», а также концепцию подсветки Санкт-Петербургской телебашни. Подробности архитектурного замысла были раскрыты в пресс-релизе, опубликованном 28 декабря на сайте холдинга.

«Лахта Центр», устремленный ввысь

«Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов» — таким образом пресс-служба описала основные элементы небоскреба, который хотят построить на побережье Финского залива.

Стало известно, что 28 декабря компания представила данный проект властям Петербурга. Отмечается, что Смольный и руководство компании проведут переговоры для согласования данных градостроительных инициатив.

Кроме того, высота башни составит 555 м, а площадь сооружения — 179 тыс. кв. м, рассказали в «Газпроме».

Высота потолка на верхнем этаже (уровне) башни, на котором будет расположена обзорная галерея, составит 453 м.

Также здание будет оборудовано автостоянкой и рядом служебных помещений.

При этом в холдинге сообщили, как будет выглядеть новая подсветка Петербургской телебашни, расположенной на Аптекарском острове.

«Кинетический медиафасад общей площадью 14,568 тыс. кв. м будет создавать эффект «живого» объекта за счет совместной работы движущихся отражающих элементов и меняющих цвет светодиодов», — добавили в пресс-службе.

Инновационный общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» — центральный офис компании «Газпром», общая площадь комплекса — 570 тыс. кв. м.

Башня «Лахта Центра» — самое высокое здание Европы, самый северный небоскреб в мире, была построена в 2018 году.

Высотное здание получило в 2021 году премию в номинациях: «Лучшее высотное здание Европы», «Строительство высотных зданий», «Лучшее здание высотой более 400 метров», «Фасады высотных зданий» в рамках конкурса, проводимого Международным советом по высотному строительству и городской среде (CTBUH).

25 мая 2021 года компания представила концепцию второй башни «Лахта Центра» на Межведомственном совете по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром». Отмечалось, что высота небоскреба составит 703 м, а площадь — 220 тыс. кв. м.

Высотка станет второй по высоте в мире, в здании будет 150 этажей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021