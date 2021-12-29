Мантуров назвал небольшой вероятность индексации утильсбора для авто в 2022 году

Вероятность того, что в следующем году состоится индексация утильсбора для новых легковых и грузовых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, — небольшая. Об этом журналистам сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, в отношении спецтехники дискуссии идут в части гармонизации утилизационного сбора с другими странами-участницами ЕАЭС.

«На меры поддержки спроса, включая льготные автокредиты, лизинг, в том числе электромобилей, субсидии на покупку автомобилей на газомоторном топливе заложено в общей сложности около 20 млрд рублей на 2022 год. Но решение о запуске этих программ будет приниматься в следующем году в зависимости от состояния автомобильного рынка в России по итогам 2021 года и начала 2022 года и ситуации с дефицитом машин у дилеров», — также отметил он.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что в 2021 году в России спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа вырос на 105%, рост предложения составил 160% по сравнению с 2020 годом. Отмечалось, что рост в сегменте привозимых авто с пробегом из-за границы связан с общим дефицитом и ростом средних цен на авторынке РФ.

Средняя цена на ввозимые из-за границы автомобили с пробегом в 2021 году составила 750 тыс. рублей — на 27% больше, чем в прошлом году.