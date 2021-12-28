Рязанская область получит 1 млрд рублей на расселение аварийного жилфонда

Рязанская область получит более 1 млрд рублей на программу переселения людей из аварийного жилья. Соответствующую заявку Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил 27 декабря.

Как сообщает пресс-служба горкорпорации, в 2023–2024 годах регион получит 1,05 млрд рублей. Софинансирование из областного бюджета предполагается в размере 57,32 млн рублей.

Средства пойдут на переселение 1560 человек из 661 жилого помещения, признанного аварийным. Общая площадь расселяемого жилфонда составляет 26,9 тыс. кв. м, пишет РИА «7 новостей».

23 декабря председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что до конца 2024 года в России расселят 10 млн кв. м аварийного жилья. По его словам, при рассмотрении бюджета на будущий год на эти цели были заложены 45 млрд рублей.

Таким образом Пахомов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, с которым тот выступил на прошедшей 23 декабря ежегодной пресс-конференции. Глава государства тогда заявил о продолжении программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.