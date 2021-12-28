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Эрдоган назвал основную цель Турции

Эрдоган назвал целью Турции попадание в десятку лучших экономик мира
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Власти Турции поставили себе цель попасть в десятку лучших экономик мира. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, 28 декабря, во время церемонии вручения научных наград Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Академии наук Турции, пишет Hurriyet Daily News.

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По его словам, экономику страны вытащили из-под колес нестабильности, в которых она застряла. «Наш путь — это инвестиции, занятость, производство, экспорт и рост. Наша цель — войти в топ-10 экономик мира», — заявил он.

25 декабря Эрдоган заявил, что продуманная политика Турции делает ее «восходящей звездой XXI века». По его словам, страна продемонстрирует двухзначный показатель роста ВВП по итогам 2021 года, пишет Life.Ru.

Ранее, 20 декабря, Эрдоган объявил о новых мерах по противодействию волатильности курса лиры, передает RT.

Он отметил, что правительство предоставит экспортерам форвардный обменный курс через ЦБ, увеличит государственные взносы в частные пенсионные фонды и снизит налог с дивидендов, выплачиваемых компаниями.

Также турецкий лидер заявил, что валютные спекуляции и повышение цен не заставят страну свернуть с пути снижения учетных ставок и Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда (МВФ).

В тот же день в Стамбуле и Анкаре прошли новые митинги профсоюзов против экономической политики властей, которые начались после того, как в Турции впервые упала национальная валюта.

В четверг, 16 декабря, Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 15% до 14%, а валюта упала до 15,21 лиры за доллар.

На этом фоне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что добьется снижения инфляции до 4%. По его словам, рекордное падение лиры вызвано необоснованными атаками на экономику извне, а снижение ставок, которое провели власти, не может быть причиной такой картины. Инфляция в Турции в 2021 году достигла 21%.

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