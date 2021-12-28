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Попова спрогнозировала ухудшение эпидситуации с COVID-19 после новогодних праздников

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В России после новогодних праздничных выходных можно ожидать ухудшения эпидситуации по коронавирусу. Об этом 28 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу

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«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «Омикрон», безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, и я прошу на это обратить особое внимание», — сказала она.

Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, подчеркнула Попова.

«Организованы круглосуточные дежурства, а все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены, для того чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора», — отметила она.

Также Попова призвала регионы обратить внимание на организацию мероприятий и недопустимость скопления людей в новогодние праздники.

«Хотела бы обратиться к руководителям регионов. В ряде субъектов запланированы праздничные мероприятия. Но для того, чтобы они прошли без дальнейших осложнений, и в первую очередь эпидемических, я хочу попросить обратить пристальное внимание на организацию этих мероприятий. Недопустимо, когда у входа образуются большие очереди, большие скопления людей, когда не хватает людей в гардеробах, а сегодня это требует дополнительных усилий», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что работу необходимо организовать так, чтобы не омрачать россиянам праздник и не создавать дополнительных рисков для инфицирования.

Ранее в этот день Попова заявила, что в России продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. По ее словам, показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тыс. населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей.

Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что во время новогодних праздников система здравоохранения в стране должна работать бесперебойно. Он также отметил, что каникулы — это возможность сделать прививку от коронавируса или пройти ревакцинацию.

В то же время микробиолог Константин Северинов сообщил «Известиям», что новый штамм коронавируса «Омикрон» в России после Нового года вытеснит «Дельту», как это произошло в Великобритании и США. По словам специалиста, на сегодняшний день в этих странах более 70% новых случаев вызваны «Омикроном».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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