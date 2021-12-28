Попова спрогнозировала ухудшение эпидситуации с COVID-19 после новогодних праздников

В России после новогодних праздничных выходных можно ожидать ухудшения эпидситуации по коронавирусу. Об этом 28 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «Омикрон», безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, и я прошу на это обратить особое внимание», — сказала она.

Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, подчеркнула Попова.

«Организованы круглосуточные дежурства, а все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены, для того чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора», — отметила она.

Также Попова призвала регионы обратить внимание на организацию мероприятий и недопустимость скопления людей в новогодние праздники.

«Хотела бы обратиться к руководителям регионов. В ряде субъектов запланированы праздничные мероприятия. Но для того, чтобы они прошли без дальнейших осложнений, и в первую очередь эпидемических, я хочу попросить обратить пристальное внимание на организацию этих мероприятий. Недопустимо, когда у входа образуются большие очереди, большие скопления людей, когда не хватает людей в гардеробах, а сегодня это требует дополнительных усилий», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что работу необходимо организовать так, чтобы не омрачать россиянам праздник и не создавать дополнительных рисков для инфицирования.

Ранее в этот день Попова заявила, что в России продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. По ее словам, показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тыс. населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей.

Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что во время новогодних праздников система здравоохранения в стране должна работать бесперебойно. Он также отметил, что каникулы — это возможность сделать прививку от коронавируса или пройти ревакцинацию.

В то же время микробиолог Константин Северинов сообщил «Известиям», что новый штамм коронавируса «Омикрон» в России после Нового года вытеснит «Дельту», как это произошло в Великобритании и США. По словам специалиста, на сегодняшний день в этих странах более 70% новых случаев вызваны «Омикроном».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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