На Украине рассказали об унижении со стороны США

Киев столкнулся с серьезнейшим провалом во внешней политике из-за непрофессионализма власти. Об этом 28 декабря заявил в эфире телеканала «Украина 24» украинский политтехнолог Виталий Бала.

Как он обратил внимание, позиция «ни слова об Украине без Украины» потеряла актуальность и переговоры ведутся без Киева, хотя публично американцы заявляют совсем иное.

«Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий», — добавил политтехнолог.

По его словам, для украинской власти такое отношение Вашингтона «унизительно». Однако США иначе относятся к украинскому народу, уверен эксперт. Выходом из ситуации он назвал досрочные парламентские выборы.

«Нужно, чтобы к управлению страной приходили люди, которые в этом понимают. Это единственный выход. Чем скорее мы это сделаем, тем меньше будет негативных последствий и меньше мы потратим времени», — заключил он.

Накануне политический эксперт Алексей Фещенко отметил, что Украине надо перестать куда-то стремиться и начать решать свои проблемы самостоятельно. За 30 лет независимости в стране так и не появилась национальная идея. Кроме того, большая часть политиков занимает не проукраинские позиции, а антироссийские, подчеркнул он.

При этом политолог Александр Лазарев выразил мнение, что должностные лица, приближенные к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, могут спровоцировать кризис в стране, а глава государства может попасть в тяжелую ситуацию. Руководители украинских органов власти не могут нормально управлять страной, подчеркнул эксперт, и без изменения кадровой политики стабилизировать ситуацию не удастся.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление журналистки Алеси Бацмы о том, что артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог бы выдвинуть свою кандидатуру на выборах в президенты Украины в 2019 году. По мнению дипломата, Данилко в отличие от Зеленского пожелал «сохранить себя», поэтому не стал участвовать в выборах.