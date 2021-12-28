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Бомбоубежище отремонтируют в Калининграде за 22 млн рублей

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В Калининграде планируют отремонтировать бомбоубежище на улице Киевской. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта на работы составит 22 млн рублей. Средства выделит муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс». Сейчас идет поиск подрядчика.

Специалисты должны будут привести в порядок железобетонные элементы, заменить покрытие, привести в порядок вентиляцию, а также разместить внутри кровати и стулья, пишет ИА FlashNord.

Завершить работы необходимо в течение восьми месяцев после подписания контракта.

Осенью этого года сообщалось о капитальном ремонте сразу трех бомбоубежищ Петрозаводска (Карелия). На работы при этом выделили 792 тыс. рублей.

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