В Москве камера сняла открывших стрельбу у ТЦ мужчин

В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых видно, как трое мужчин ведут диалог с водителем белого седана недалеко от торгового центра (ТЦ) «Принц Плаза» на юго-востоке Москвы.

Ранее в этот день сообщалось, что между мужчинами возник конфликт, в результате которого индивидуальный предприниматель Магомед-Эмин Г. был ранен из травматического пистолета.

«В результате инцидента есть пострадавший, он госпитализирован в одну из столичных больниц», — уточнили в московской прокуратуре. В ведомстве также заявили, что по факту произошедшего идет проверка.

Об инциденте стало известно 28 декабря. По словам очевидцев, выстрелы слышались в ТЦ на Профсоюзной улице около 13:00. Как выяснили прибывшие на место инцидента полицейские, в конфликте участвовали четверо мужчин.

Оппоненты прострелили предпринимателю руку и плечо, рассказал источник «Известий». С места инцидента нападавшие скрылись на белой Kia Rio.

Полиция ввела план «Перехват».

Ранее в этот день инцидент со стрельбой произошел в Петровской районной больнице Светлограда на Ставрополье. 36-летний мужчина, врач этой же больницы, в состоянии алкогольного опьянения пришел в медучреждение с оружием и несколько раз выстрелил в коридоре.

Пострадавших не было, стрелявшего задержали полицейские. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Причиной инцидента следователи назвали ревность.